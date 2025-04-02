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Зустріч у Білому домі з посланцем Путіна: журналістка назвала дату
Мінфін США тимчасово призупинив санкції проти російського посадовця, який повинен відвідати Вашингтон.
Сьогодні, 2 квітня, посланець російського президента Путіна Кирило Дмитрієв зустрінеться у Білому домі з представником президента США Стівом Віткоффом.
Про це повідомила репортерка CBS News Сара Кук з посиланням на кілька обізнаних джерел.
За її словами, Мінфін США тимчасово призупинив санкції проти Дмитрієва, щоб той зміг прилетіти до Вашингтона.
Раніше у Кремлі підтвердили, що представник Путіна, голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв готовий вирушити до Вашингтона.
«Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями», — сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що кінцевою метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я. Під час зустрічей сторони обговорять можливість повного припинення вогню.