Кремль. / © Associated Press

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В адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна підтвердили можливість візиту їхнього представника до Вашингтона. Йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков.

За словами речника “фюрера”, візит Дмитрієва до Вашингтона "можливий", але подробиці не уточнив.

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"Ми продовжуємо різними каналами наше спілкування з американцями. Чогось конкретного я вам повідомити не можу", - сказав він.

Нагадаємо, також у Кремлі зробили заяву про зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 330 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента