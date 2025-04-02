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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
885
Время на прочтение
1 мин

Визит представителя Путина в США: в Кремле прокомментировали

Визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", говорят в Москве.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

В администрации диктатора РФ Владимира Путина подтвердили возможность визита их представителя в Вашингтон. Речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

По словам спикера "фюрера", визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", но подробности не уточнил.

"Мы продолжаем разными каналами наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу", - сказал он.

Напомним, также в Кремле сделали заявление о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
885
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