- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 885
- Время на прочтение
- 1 мин
Визит представителя Путина в США: в Кремле прокомментировали
Визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", говорят в Москве.
В администрации диктатора РФ Владимира Путина подтвердили возможность визита их представителя в Вашингтон. Речь идет о главе российского фонда прямых инвестиций Кирилле Дмитриеве.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.
По словам спикера "фюрера", визит Дмитриева в Вашингтон "возможен", но подробности не уточнил.
"Мы продолжаем разными каналами наше общение с американцами. Чего-то конкретного я вам сообщить не могу", - сказал он.
Напомним, также в Кремле сделали заявление о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.