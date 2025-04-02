Польша передала Украине агента РФ: кто это и что он натворил

Пропагандист Кирилл Молчанов / © скриншот с видео

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Глава МВД Польши Томаш Семоняк подтвердил, что государство передало Украине ее гражданина, подозреваемого в работе на Россию.

Об этом сообщает PAP.

Напомним, накануне СБУ проинформировала, что Польша передала Украине российского агента из окружения подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, который скрывается в России.

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По данным украинских медиа, речь идет о Кирилле Молчанове — «политическом эксперте» и пропагандисте.

Семоняк прокомментировал эти сообщения и отметил, что «это нормальная процедура и сотрудничество правовых государств».

«Подозреваемых в совершении преступлений, которых мы разыскиваем, депортируют в Польшу… И если у нас есть украинский гражданин, которого хочет Украина, мы депортируем его туда. Это нормальное сотрудничество правовых государств… Это рутина», — сказал министр внутренних дел.

Отметим, что Молчанов в 2022 году уехал в Россию. Там он стал одним из ключевых идеологов медиа-проектов Кремля и был частым гостем пропагандистских программ на телевидении.

Напомним, накануне спикер МВД Польши Яцек Добжинский заявил о задержании в Мазовецком воеводстве 47-летнего украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России.