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Польша передала Украине агента РФ: кто это и что он натворил
Агент РФ из ближнего круга Виктора Медведчука оказался в руках украинских правоохранителей. Детали дела — в материале.
Глава МВД Польши Томаш Семоняк подтвердил, что государство передало Украине ее гражданина, подозреваемого в работе на Россию.
Об этом сообщает PAP.
Напомним, накануне СБУ проинформировала, что Польша передала Украине российского агента из окружения подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, который скрывается в России.
По данным украинских медиа, речь идет о Кирилле Молчанове — «политическом эксперте» и пропагандисте.
Семоняк прокомментировал эти сообщения и отметил, что «это нормальная процедура и сотрудничество правовых государств».
«Подозреваемых в совершении преступлений, которых мы разыскиваем, депортируют в Польшу… И если у нас есть украинский гражданин, которого хочет Украина, мы депортируем его туда. Это нормальное сотрудничество правовых государств… Это рутина», — сказал министр внутренних дел.
Отметим, что Молчанов в 2022 году уехал в Россию. Там он стал одним из ключевых идеологов медиа-проектов Кремля и был частым гостем пропагандистских программ на телевидении.
Напомним, накануне спикер МВД Польши Яцек Добжинский заявил о задержании в Мазовецком воеводстве 47-летнего украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу России.