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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2707
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1 хв

Зустріч Путіна і Трампа: в Кремлі зробили заяву

Москва заявляє про контакти з Вашингтоном.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Наразі Кремль не має розуміння щодо дати та часу зустрічі “фюрера” РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що плани американського лідера відвідати в травні Саудівську Аравію не пов'язані з Путіним. Тай сам “фюрер” нібито не має в планах такої поїздки.

“Росія продовжує контакти зі США на різних рівнях”, - наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, представник Путіна - Очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв - поїде до Вашингтона, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.

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