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Зустріч Путіна і Трампа: в Кремлі зробили заяву
Москва заявляє про контакти з Вашингтоном.
Наразі Кремль не має розуміння щодо дати та часу зустрічі “фюрера” РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.
Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.
Він зазначив, що плани американського лідера відвідати в травні Саудівську Аравію не пов'язані з Путіним. Тай сам “фюрер” нібито не має в планах такої поїздки.
“Росія продовжує контакти зі США на різних рівнях”, - наголосив Пєсков.
Як повідомлялося, представник Путіна - Очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв - поїде до Вашингтона, де зустрінеться з представником президента США Дональда Трампа.