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Трамп сказав, якого політика вважає “дуже розумним хлопцем”
Вашингтон планує контакти з Пхеньяном “в якийсь момент”.
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про “дуже хороші стосунки” з диктатором КНДР Кім Чен Ином та назвав його “розумним”.
Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Bloomberg.
З йог слів, Вашингтон планує контакти з Пхеньяном “в якийсь момент”, але не назвав конкретних термінів. Трамп наголосив, що між країнами “є комунікація”, а “це дуже важливо”.
“Це велика ядерна держава, і він (Кім - Ред.) дуже розумний хлопець. У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином. Вам неприємно це чути, але це дуже важливо”, - додав президент США.
Відповідаючи на запитання про встановлення контактів з Північною Кореєю, він сказав, що “ймовірно, в певний момент щось зробить”.
Трамп під час свого першого терміну в Білому домі провів кілька раундів переговорів з північнокорейським лідером. Хоча ці переговори зрештою не принесли результатів. Існують припущення, що під час свого другого президентського терміну Дональд Трамп намагатиметься пожвавити переговори з Кімом, більше не вимагаючи повної ліквідації ядерного арсеналу КНДР.
Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після погроз президента США Дональда Трампа зробив заяву про мир в Україні.