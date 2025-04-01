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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп сказав, якого політика вважає “дуже розумним хлопцем”

Вашингтон планує контакти з Пхеньяном “в якийсь момент”.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про “дуже хороші стосунки” з диктатором КНДР Кім Чен Ином та назвав його “розумним”.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Bloomberg.

З йог слів, Вашингтон планує контакти з Пхеньяном “в якийсь момент”, але не назвав конкретних термінів. Трамп наголосив, що між країнами “є комунікація”, а “це дуже важливо”.

“Це велика ядерна держава, і він (Кім - Ред.) дуже розумний хлопець. У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином. Вам неприємно це чути, але це дуже важливо”, - додав президент США.

Відповідаючи на запитання про встановлення контактів з Північною Кореєю, він сказав, що “ймовірно, в певний момент щось зробить”.

Трамп під час свого першого терміну в Білому домі провів кілька раундів переговорів з північнокорейським лідером. Хоча ці переговори зрештою не принесли результатів. Існують припущення, що під час свого другого президентського терміну Дональд Трамп намагатиметься пожвавити переговори з Кімом, більше не вимагаючи повної ліквідації ядерного арсеналу КНДР.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після погроз президента США Дональда Трампа зробив заяву про мир в Україні.

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