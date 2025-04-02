Встреча в Белом доме с посланником Путина: журналистка назвала дату

Белый дом / © Associated Press

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Сегодня, 2 апреля, посланник российского президента Путина Кирилл Дмитриев встретится в Белом доме с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщила репортер CBS News Сара Кук со ссылкой на несколько осведомленных источников.

По ее словам, Минфин США временно приостановил санкции против Дмитриева, чтобы тот смог прилететь в Вашингтон.

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Ранее в Кремле подтвердили, что представитель Путина, глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев готов отправиться в Вашингтон.

«Мы продолжаем разными каналами наше общение с американцами», — сказал спикер российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что конечной целью переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного перемирия. В ходе встречи стороны обсудят возможность полного прекращения огня.