Представители Путина и Трампа встретились в Вашингтоне — Reuters

Вашингтон / © Associated Press

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Уполномоченный российского диктатора Владимира Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне 3 апреля 2025 года, поскольку администрация американского президента Дональда Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили двое американских чиновников, знакомых.

Об этом пишет Reuters .

Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде, является одним из самых подкованных в США представителей российской элиты, имеющего тесные отношения с некоторыми ключевыми членами команды Трампа. Он является самым высоким российским чиновником, посетившим США по государственным делам после расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США, пока неясно.

Но его визит состоялся после того, как президент Дональд Трамп выразил свое разочарование темпами переговоров о прекращении огня, заявив в воскресенье, что он "взбешен" на Путина, и подняв вопрос о возможности наложения санкций на тех, кто покупает российскую нефть. Россия является вторым в мире экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии.

Стив Виткофф, представитель Трампа, возглавлявший контакты администрации Трампа с Кремлем, пригласил Дмитриева в Соединенные Штаты на прошлой неделе, сообщили американские чиновники. По словам официальных лиц, Белый дом приказал Государственному департаменту выдать Дмитрию краткосрочную лицензию на поездку в страну, что является необходимым шагом, поскольку Дмитрию угрожают санкции США.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что конечной целью переговоров между США, Украиной и Россией является достижение 30-дневного перемирия . В ходе встречи стороны обсудят возможность полного прекращения огня.