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- Астрология
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Астрологический прогноз на 3 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день нужно использовать для реализации важных планов, но и на личных делах тоже не стоит забывать.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день проходят в течение суток, особенно если сразу начать лечение.
Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность.
Стрижка дня: для стрижки день не подходит.
Дачные работы дня: можно сеять семена, а готовую рассаду высаживать в тепличный грунт.
Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, цель которых — привлечь в жизнь человека любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими — нужно обратить на них внимание.
Табу дня: нельзя никому ничего давать.
Цитата дня: «Воспитание есть усвоение хороших привычек» (Платон).
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