Астрологический прогноз на 3 апреля

Облака — символ дня

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день нужно использовать для реализации важных планов, но и на личных делах тоже не стоит забывать.

Символ дня: Облака.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день проходят в течение суток, особенно если сразу начать лечение.

Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно сеять семена, а готовую рассаду высаживать в тепличный грунт.

Магия и мистика дня: нужно изготавливать талисманы, цель которых — привлечь в жизнь человека любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими — нужно обратить на них внимание.

Табу дня: нельзя никому ничего давать.

Цитата дня: «Воспитание есть усвоение хороших привычек» (Платон).

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