Трамп оголосив надзвичайний стан у США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що торгові практики інших країн створили економічну загрозу для США. І щоб змінити ситуацію, він запроваджує нові митана імпортні товари, а також оголошує у країні надзвичайний стан.

Про це повідомила пресслужба Білого дому США.

«Постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами в США призвів до розпаду американської виробничої бази, підірваних критичних ланцюжків постачань і поставив нашу оборонно-промислову базу в залежність від іноземних ворогів», — йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, Трамп запровадив нові мита проти більшості країн світу. Зокрема, у цей список потрапили безлюдні острови Херд і «Макдональд», поблизу Антарктиди, де живуть пінгвіни, тюлені та морські птахи.

Помічник Білого дому Пітер Наварро заявив, що нові тарифи Трампа принесуть понад 6 трильйонів доларів федеральних доходів протягом наступного десятиліття. Експерти зазначають, що це стане найбільшим мирним підвищенням податків у сучасній історії США.

Адміністрація Трампа наполягає, що високі тарифи необхідні для повернення виробництва та робочих місць у США.