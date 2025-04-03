Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые практики других стран создали экономическую угрозу США. И чтобы изменить ситуацию, он вводит новые пошлины на импортные товары, а также объявляет в стране чрезвычайное положение.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома США.

«Постоянный ежегодный дефицит торговли товарами в США привел к распаду американской производственной базы, подорванным критическим цепочкам поставок и поставил нашу оборонно-промышленную базу в зависимости от иностранных врагов», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, Трамп ввел новые пошлины против большинства стран мира. В частности, в этот список попали безлюдные острова Херд и Макдональд, близ Антарктиды, где живут пингвины, тюлени и морские птицы.

Помощник Белого дома Питер Наварро заявил, что новые тарифы Трампа принесут более 6 триллионов долларов федеральных доходов в течение следующего десятилетия. Эксперты отмечают, что это станет самым мирным повышением налогов в современной истории США.

Администрация Трампа настаивает, что высокие тарифы необходимы для возврата производства и рабочих мест в США.