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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Китай резко отреагировал на новые пошлины США

Пекин пригрозил Трампу из-за введения пошлин.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Китай призывает США немедленно отменить пошлины

Китай призывает США немедленно отменить пошлины / © Министерство экономического развития и торговли Украины

Официальный Пекин призывает Вашингтон немедленно отменить свои последние пошлины. В противном случае Китай пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

Об этом пишет Reuters.

«Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов», — сообщает Министерство торговли Китая.

В ведомстве отметили, что США игнорируют баланс интересов, достигнутый на многосторонних торговых переговорах многие годы, и тот факт, что они уже давно получают значительную выгоду от международной торговли.

Напомним, Трамп ввел новые пошлины против большинства стран мира. В частности, в этот список попали безлюдные острова Херд и Макдональд, близ Антарктиды, где живут пингвины, тюлени и морские птицы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала дополнительные пошлины США на все страны серьезным ударом по мировой экономике. Евросоюз готов ответить на действия Вашингтона контрмерами, но до сих пор открыт для переговоров.

Накануне стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в США. Что об этом известно — читайте в новости.

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