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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

Армия РФ атаковала Украину дронами: куда целился враг и сколько "Шахедов" удалось сбить

Россияне запускали дроны по направлениям.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью против 3 апреля российские военные атаковали Украину 39 ударными беспилотниками Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь – были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 09:00 подтверждены убытки 28 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина", - говорится в сообщении.

Заметим, что россияне запускали беспилотники по направлениям: Миллерово, Приморско-Ахтарское, Курское.

Накануне, РФ нанесла ужасный ракетный удар по Кривому Рогу. По уточненной информации, пострадали 17 человек, из них 11 остаются в больнице. Четверо – погибли.

Дата публикации
Количество просмотров
201
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