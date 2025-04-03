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ВСУ продвинулись на важном участке фронта: подробности ISW
Впрочем, оккупанты также имеют продвижение возле Покровска.
Украинские Вооруженные силы продвинулись на фронте на Покровском направлении в Донецкой области . Это подтверждают геолокационные данные.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что ВСУ недавно продвинулись к юго-востоку от Котлиного. Населённый пункт расположен юго-западнее Покровска.
Впрочем, сообщается и о продвижении на этом же направлении российских оккупантов: в западной части Лисовки (юго-восточнее Покровска) и юго-восточнее Богдановки (юго-западнее Покровска).
В то же время геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Работиного) и продвинулись к востоку и западу от этого населенного пункта.
В ISW не исключают, что россияне могли захватить Александрополь юго-западнее Торецка. По геолокационным данным, российские войска также атаковали 1 и 2 апреля вблизи самого города.
Как сообщалось, россияне захватили деревню в Запорожской области. Речь идет о Лобковом (к северо-западу от Роботиного) и продвинулась к востоку и западу от населенного пункта.