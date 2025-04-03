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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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1529
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ЗСУ просунулися на важливій ділянці фронту: подробиці ISW

Втім, окупанти також мають просування біля Покровська.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
ЗСУ.

ЗСУ. / © Associated Press

Українські Збройні сили просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області. Це підтверджують геолокаційні дані.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Котлиного. Населений пункт розташований на південний захід від Покровська.

Втім, повідомляється і про просування на цьому ж напрямку російських окупантів: у західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південний схід від Богданівки (на південний захід від Покровська).

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Работиного) і просунулися на схід і захід від цього населеного пункту.

У ISW не виключають, що росіяни могли захопити Олександропіль на південний захід від Торецька. За геолокаційними даними, російські війська також атакували 1 і 2 квітня поблизу самого міста.

Як повідомлялося, росіяни захопили село у Запорізькій області. Йдеться про Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.

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