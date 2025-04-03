- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1529
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ просунулися на важливій ділянці фронту: подробиці ISW
Втім, окупанти також мають просування біля Покровська.
Українські Збройні сили просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області. Це підтверджують геолокаційні дані.
Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Котлиного. Населений пункт розташований на південний захід від Покровська.
Втім, повідомляється і про просування на цьому ж напрямку російських окупантів: у західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південний схід від Богданівки (на південний захід від Покровська).
Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Работиного) і просунулися на схід і захід від цього населеного пункту.
У ISW не виключають, що росіяни могли захопити Олександропіль на південний захід від Торецька. За геолокаційними даними, російські війська також атакували 1 і 2 квітня поблизу самого міста.
Як повідомлялося, росіяни захопили село у Запорізькій області. Йдеться про Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.