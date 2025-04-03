Трамп оголосив усьому світу торговельну війну: хто найбільше постраждає

Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп, запровадивши мита на імпорт, розпочав глобальну торговельну війну.

Про це пише CNN.

У матеріалі рішення американського лідера називають найбільшою політичною авантюрою з економікою США серед усіх сучасних президентів і безглуздою політичною ставкою, що піддає ризику економічні долі мільярдів людей.

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Аналітики вважають, що «нові мита завдадуть більшого удару по малозабезпечених американцях, ніж по багатих друзях Трампа».

«Президентський тарифний експеримент свідчить про його байдужість до зростання цін на автомобілі та інші товари через здорожчання імпорту», — вважають журналісти.

CNN називає це «приголомшливим прикладом політичного позиціювання для президента-мільярдера, який очолює кабінет із колег-мільярдерів і мільйонерів».

Економісти попереджають, що тепер жити важче буде всім, зокрема американцям, які й заплатять запроваджений Трампом податок на імпорт.

Нагадаємо, Трамп запровадив нові мита проти більшості країн світу. Зокрема, у цей список потрапили безлюдні острови Херд і «Макдональд», поблизу Антарктиди, де живуть пінгвіни, тюлені та морські птахи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала додаткові мита США на всі країни серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтону контрзаходами, але досі відкритий для переговорів.

Офіційний Пекін закликає Вашингтон негайно скасувати свої останні тарифи. В іншому разі Китай пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Загалом жодна країна не уникне зборів з американців на купівлю її товарів — «мінімальний базовий тариф» становитиме 10%. Такий тариф отримала й Україна, Австралія, Аргентина та Саудівська Аравія.

Приблизно 60 країн, які США вважають «найгіршими порушниками», зіткнуться зі спеціальними «взаємними» тарифами. США стверджують, що їх розрахували за формулою, заснованою на тому, що вони вважають нечесною торговою практикою.