Канада готує контрзаходи проти тарифів США: подробиці

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд не залишить без відповіді тарифи США та вживе контрзаходів / © Associated Press

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Уряд Канади рішуче налаштований протистояти новим тарифам США, про які заявив президент Дональд Трамп.

Про це заявив прем’єр-міністр Марк Карні, повідомляє CBC.

За словами Карні, рішення Трампа фундаментально змінює міжнародну торговельну систему.

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“Наш уряд боротиметься з цими тарифами, застосовуючи контрзаходи, щоб захистити канадських робітників і промисловість”, – наголосив прем’єр.

Однак він не уточнив, які саме заходи може запровадити Канада. Карні також заявив, що в четвер обговорить ситуацію з прем’єр-міністрами провінцій і територій, щоб розробити спільний план дій.

Згодом у своєму дописі в соцмережі Х він наголосив, що Канада повинна діяти цілеспрямовано і рішуче в умовах торговельної війни.

“Мій уряд боротиметься з тарифами США, захищатиме канадських робітників і будуватиме найсильнішу економіку у G7”, – підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Канада є «однією з наймерзенніших країн», з якими від коли-небудь мав справу.