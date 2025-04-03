- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Канада готовит контрмеры против тарифов США: подробности
Ожидается, что в ближайшее время правительство Канады объявит конкретные ответные шаги на таможенную политику США.
Правительство Канады решительно настроено противостоять новым тарифам США, о которых заявил президент Дональд Трамп.
Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает CBC.
По словам Карни, решение Трампа фундаментально меняет международную торговую систему.
«Наше правительство будет бороться с этими тарифами, применяя контрмеры, чтобы защитить канадских рабочих и промышленность», — подчеркнул премьер.
Однако он не уточнил, какие именно меры может предпринять Канада. Карни также заявил, что в четверг обсудит ситуацию с премьер-министрами провинций и территорий, чтобы разработать общий план действий.
Впоследствии в своем сообщении в соцсети Х он подчеркнул, что Канада должна действовать целенаправленно и решительно в условиях торговой войны.
«Мое правительство будет бороться с тарифами США, будет защищать канадских рабочих и строить сильнейшую экономику в G7», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Канада является «одной из самых гнусных стран», с которыми когда-либо имел дело.