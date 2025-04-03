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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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354
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Канада готовит контрмеры против тарифов США: подробности

Ожидается, что в ближайшее время правительство Канады объявит конкретные ответные шаги на таможенную политику США.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство не оставит без ответа тарифы США и примет контрмеры

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его правительство не оставит без ответа тарифы США и примет контрмеры / © Associated Press

Правительство Канады решительно настроено противостоять новым тарифам США, о которых заявил президент Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Марк Карни, сообщает CBC.

По словам Карни, решение Трампа фундаментально меняет международную торговую систему.

«Наше правительство будет бороться с этими тарифами, применяя контрмеры, чтобы защитить канадских рабочих и промышленность», — подчеркнул премьер.

Однако он не уточнил, какие именно меры может предпринять Канада. Карни также заявил, что в четверг обсудит ситуацию с премьер-министрами провинций и территорий, чтобы разработать общий план действий.

Впоследствии в своем сообщении в соцсети Х он подчеркнул, что Канада должна действовать целенаправленно и решительно в условиях торговой войны.

«Мое правительство будет бороться с тарифами США, будет защищать канадских рабочих и строить сильнейшую экономику в G7», — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Канада является «одной из самых гнусных стран», с которыми когда-либо имел дело.

Дата публикации
Количество просмотров
354
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