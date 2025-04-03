ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

Украинская делегация посетит США: когда и зачем

Ожидается, что переговоры состоятся в конце этой или в начале следующей недели.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов к подписанию экономического соглашения с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов к подписанию экономического соглашения с Украиной / © скриншот с видео

Украинская делегация готовится к визиту в США для переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон уже завершил подготовку документа и теперь решение по Киеву. «Соглашение готово с нашей стороны», – заявил Бессент.

В то же время он отметил, что украинская сторона привлекла адвоката для работы над документом.

"Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - подчеркнул министр.

Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Дата публикации
Количество просмотров
404
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie