Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов к подписанию экономического соглашения с Украиной / © скриншот с видео

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Украинская делегация готовится к визиту в США для переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.

Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон уже завершил подготовку документа и теперь решение по Киеву. «Соглашение готово с нашей стороны», – заявил Бессент.

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В то же время он отметил, что украинская сторона привлекла адвоката для работы над документом.

"Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - подчеркнул министр.

Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.