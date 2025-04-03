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Украинская делегация посетит США: когда и зачем
Ожидается, что переговоры состоятся в конце этой или в начале следующей недели.
Украинская делегация готовится к визиту в США для переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.
Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
По его словам, Вашингтон уже завершил подготовку документа и теперь решение по Киеву. «Соглашение готово с нашей стороны», – заявил Бессент.
В то же время он отметил, что украинская сторона привлекла адвоката для работы над документом.
"Мы считаем, что это соглашение очень важно для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - подчеркнул министр.
Напомним, по словам военного эксперта, сопредседателя ГИ «Правое Дело» Дмитрия Снегирева, Украине выгодно подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами.