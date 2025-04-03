России нужно воевать 9 лет: Жданов шокировал планами Путина

Олег Жданов / © ТСН

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Перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев. Так считают чиновники администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. В то же время войне не видно конца. Украина продолжает медленно терять территорию. За март россияне оккупировали еще 133 квадратных километра.

Чего ждать дальше: сколько еще территорий способна захватить Россия, есть ли угроза Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине и что Путин стремится успеть до 9 мая на фронте — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он говорит, что не возлагал бы такие возможности на российскую армию. Ведь, несмотря на некоторые успехи на фронте, сегодня у них тоже есть огромные проблемы. В то же время, по его мнению, перемирие не может быть достигнуто из-за фундаментальной противоположности позиций Украины и России.

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«Рябков (заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков — ред.) вчера ничего нового не сказал. Он просто повторил слова Путина: это невозможно, пока не будет устранена первопричина этого конфликта. А оно заключается в нескольких требованиях. Первое — нейтральный статус Украины, ограничение армии и признание территорий российскими. Ни одно из требований мы выполнить не можем. Физически не можем, особенно признание территорий. Здесь вообще нужно переписывать Конституцию. Так что я не знаю, кто рассчитывал на прекращение огня», — говорит Олег Жданов.

Война может продолжаться годами

Сегодня нужно готовиться к длительной войне вместо надежд на перемирие, считает эксперт. В 2025 году, по его словам, большая активность боевых действий будет летом. Это наиболее благоприятный период.

«Что касается наступления, я не думаю, что Россия сегодня сможет организовать нам огромное наступление с огромным прорывом. У нас все же на первую половину 2025 года есть чем воевать. А на вторую половину, судя по тому, что Европа уже напланировала, они полностью компенсируют нам отсутствие помощи от США и в технике, и в боеприпасах. Так что, я думаю, что нам тоже будет чем воевать», — говорит Олег Жданов.

Россия готовит 300 тысяч военных для наступления

Он сомневается в возможностях России для большого наступления. Противник, по словам Олега Жданова, способен набрать 300 тысяч личного состава. В то же время вооружить эту армию вряд ли.

«Да, в личном составе они могут набрать 300 тысяч, как они запланировали: 160 призыва, 150 резервистов, которые сейчас учатся на полигоне. Еще снять бронирование со студентов и 100-200 тысяч мобилизовать. Так что они до конца года могут поставить в строй 300–350 тысяч личного состава. Это вполне возможно. А вот вооружить эту армию, кроме экипировки и стрелкового оружия или легкого вооружения… Танков нет. Они сегодня формируют мотострелковые дивизии, в которых нет танковых полков. Есть отдельные танковые батальоны. То есть, здесь огромный вопрос», — говорит Олег Жданов.

Кроме того, сегодня сильно «проседает» российская артиллерия, считает эксперт. Силы обороны Украины с лета прошлого года изменили подход к ее уничтожению.

«Мы ставим такие рекорды по ее уничтожению. Сегодня наши дроны пытаются поражать сугубо ствол артиллерийских систем. А дело в том, что он не ремонтируется только под замену. А заменять становится все сложнее и сложнее. Они мало выпускают, а запасы заканчиваются», — рассказал Олег Жданов.

Где может наступать враг

В апреле, по мнению эксперта, российская армия попытается активизироваться на Лиманском направлении. В Торецке враг пока не может продавить украинскую оборону.

«Там у нас плохие дела, но мы держимся. Они сейчас немного имели успех на Лимане. У них такая методика, где продвижение, там они наращивают усилия. Лиман — это северные ворота в Славянск, Краматорск. И они будут пытаться что-нибудь получить до 9 мая. Путину надо что-то с трибуны на Красной площади сказать. Как-то поднять моральный дух для того, чтобы потом в мае-июне начать летнюю компанию уже масштабнее, уже на нескольких, допустим, оперативных направлениях для захвата наших территорий», — говорит Олег Жданов.

По его словам, ситуация на фронте во второй половине 2025 года будет зависеть от наших партнеров. Если Украине будут поставлять достаточное количество кассетных боеприпасов, то мы сможем нивелировать преимущество России в личном составе.

«Сегодня у россиян бронетехники не так много, мы в принципе с ней можем справиться. А вот с личным составом у нас проблемы, нас гораздо меньше, но железо всегда побеждало мясо. И если будет кассетка в ракетах, в корректированных бомбах, в артиллерийских снарядах, плюс дроны осколочного действия, то мы можем это преимущество компенсировать», — считает Олег Жданов.

Сколько территорий может потерять Украина

Украина продолжает медленно терять территории, однако российская армия тратит на это гораздо больше усилий, чем раньше, говорит эксперт.

«Фактически в 12 раз Россия должна увеличивать усилия по сравнению по крайней мере с октябрем для того, чтобы захватить один квадратный километр нашей территории. Они сегодня даже больше перешли на пехотные штурмы. Почему я и говорю, что железо, кассетные боеприпасы могли бы помочь нам компенсировать преимущество в личном составе. Нам это нужно уже. Наши военные рассказывают, что российские штурмы с броней можно уже считать по пальцам. А есть отдельные направления, где вообще пешком ходят в атаки на наши позиции, уже даже не ездят на буханках или баги. Не хватает. 10 тысяч единиц техники — это просто катастрофические цифры потерь со стороны российской армии», — объясняет Олег Жданов.

России нужно воевать 9 лет

Аналитический проект DeepState подсчитал, что за март российские войска оккупировали 133 квадратных километра украинской территории. В то же время это значительно меньше, чем было в июле 2024 — феврале 2025 года.

«Да это очень сомнительная цифра для нас, но это не катастрофическая цифра. Очень хорошо посчитали наши западные партнеры. Они сказали, что если такими темпами российская армия будет продвигаться, то для того чтобы захватить все четыре области, которые они вписали в свою конституцию — Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую, им нужно будет девять лет», — говорит Олег Жданов.

По его словам, до 9 мая 2025 года, как бы ни хотел Путин, российская армия не сможет выйти на границы ни Донецкой, ни Луганской областей.

Ранее мы писали о том, что Жданов удивил, как можно окончить войну в Украине. По его словам, это можно сделать через 24 часа.