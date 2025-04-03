Пассажирка вцепилась зубами в стюардессу после драки с соседкой: что произошло

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Пассажирка вцепилась зубами в бортпроводницу, пытавшуюся остановить ее драку с другой женщиной. Драка якобы началась из-за запаха тела и духов, когда самолет готовился к взлету из международного аэропорта Шэньчжэнь Баоань в Китае во вторник, 1 апреля.

Об этом пишет Daily Star.

Сотрудники Shenzhen Airlines бросились в правый ряд, где сидели сражающиеся пассажирки. Двое сидевших сзади мужчин пытались помочь остановить драку, которая вышла из-под контроля.

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Во время толкотни одна из женщин укусила стюардессу за руку, а другая пассажирка получила царапины. Обеих женщин забрала полиция.

Драка в самолете / © Jam Press

Драка вызвала двухчасовую задержку рейса Shenzhen Airlines, который в конце концов вылетел в международный аэропорт Шанхая Хунцяо в 19:56.

Shenzhen Airlines приступила к расследованию. Авиакомпанию попросили прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее пилот после 2 часов путешествия внезапно развернул пассажирский самолет назад, потому что он что-то забыл.