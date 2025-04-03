Секс-скандал в США: учительница изнасиловала собственного ученика

Учительница, обвиняемая в сексуальном насилии над 15-летним учеником / © news-nsk.com

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Учительницу из штата Иллинойс в США обвиняют в сексуальном насилии над 15-летним учеником.

Об этом пишет TMZ.

Кристина Формелла впервые встретилась со студентом в 2023 году, когда она была его тренером по футболу на первом курсе средней школы.

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По словам врачей, Формелла начала заниматься частным репетиторством с предполагаемой жертвой после того, как тот сломал ключицу.

По словам прокуроров, Формелла потом дала ему свой номер, чтобы они могли играть в «8-Ball Pool» на своих телефонах. Затем пара якобы обменялись провокационными текстовыми сообщениями, после чего состоялась встреча по FaceTime между студентом и Формеллой.

Согласно документам, у учительницы и ее ученика возникли чувства друг к другу в декабре 2023, когда они встретились в классе школы перед началом занятий. Прокуроры говорят, что Формела закрыла дверь и принялась целовать жертву, которая, как сообщается, ласкала ее, и она сняла с него одежду. Они оба якобы сняли с нее леггинсы, он надел презерватив и занялся сексом с Формеллой.

Ему было 15, а ей 28 лет, утверждают прокуроры.

Позже оба признали друг друга, что поступили неправильно, и больше никогда не занимались сексом, а в последний раз разговаривали в феврале 2024 года.

Прокуроры обвинили Формелле в тяжелом криминальном сексуальном насилии. В настоящее время Формелла находится в административном отпуске из школы.

Напомним, в Тайланде наркозависимого отца обвинили в том, что он оставил своего двухнедельного ребенка в дикой природе, чтобы отомстить жене, отказавшей ему в сексе сразу после родов.