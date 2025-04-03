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Нашли младенца в мусорнике: в США арестовали женщину
Женщина скрывала беременность, а после рождения ребенка выбросила ее.
В США 22-летняя Алайна Мари Раппун оказалась в тюрьме после того, как ее парень обнаружил новорожденного в мешке для мусора на заднем крыльце их дома.
Об этом сообщило издание Yahoo.
Событие развернулось в понедельник около 13:00, когда Раппун обратилась в больницу Пьемонт Мэйкон из-за сильного кровотечения. По словам шерифа округа Бибб, женщина скрывала беременность от партнера и не сообщила врачам о произошедших ранее в тот же день родах — около 4:30 утра.
Вернувшись домой за вещами, мужчина услышал странные звуки из мусорного мешка. Внутри он обнаружил ребенка, завернутого в полотенца. Младенца срочно госпитализировали — его состояние тяжелое, но стабильное.
Раппун был арестован после выписки. Ей инкриминируют покушение на убийство, жестокое обращение с ребенком и оставление в опасности.
Напомним, в Закарпатье подросток погиб под поездом.