Нашли младенца в мусорнике: в США арестовали женщину

Задержанная женщина / © Yahoo

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В США 22-летняя Алайна Мари Раппун оказалась в тюрьме после того, как ее парень обнаружил новорожденного в мешке для мусора на заднем крыльце их дома.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Событие развернулось в понедельник около 13:00, когда Раппун обратилась в больницу Пьемонт Мэйкон из-за сильного кровотечения. По словам шерифа округа Бибб, женщина скрывала беременность от партнера и не сообщила врачам о произошедших ранее в тот же день родах — около 4:30 утра.

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Вернувшись домой за вещами, мужчина услышал странные звуки из мусорного мешка. Внутри он обнаружил ребенка, завернутого в полотенца. Младенца срочно госпитализировали — его состояние тяжелое, но стабильное.

Раппун был арестован после выписки. Ей инкриминируют покушение на убийство, жестокое обращение с ребенком и оставление в опасности.

Напомним, в Закарпатье подросток погиб под поездом.