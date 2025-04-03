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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Нашли младенца в мусорнике: в США арестовали женщину

Женщина скрывала беременность, а после рождения ребенка выбросила ее.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
В США нашли младенца в мусорнике

Задержанная женщина / © Yahoo

В США 22-летняя Алайна Мари Раппун оказалась в тюрьме после того, как ее парень обнаружил новорожденного в мешке для мусора на заднем крыльце их дома.

Об этом сообщило издание Yahoo.

Событие развернулось в понедельник около 13:00, когда Раппун обратилась в больницу Пьемонт Мэйкон из-за сильного кровотечения. По словам шерифа округа Бибб, женщина скрывала беременность от партнера и не сообщила врачам о произошедших ранее в тот же день родах — около 4:30 утра.

Вернувшись домой за вещами, мужчина услышал странные звуки из мусорного мешка. Внутри он обнаружил ребенка, завернутого в полотенца. Младенца срочно госпитализировали — его состояние тяжелое, но стабильное.

Раппун был арестован после выписки. Ей инкриминируют покушение на убийство, жестокое обращение с ребенком и оставление в опасности.

Напомним, в Закарпатье подросток погиб под поездом.

Дата публикации
Количество просмотров
67
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