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Знайшли немовля у смітнику: в США заарештували жінку
Жінка приховувала вагітність, а після народження дитини викинула її.
В США 22-річна Алайна Марі Раппун опинилася у в’язниці після того, як її хлопець виявив новонародженого хлопчика у мішку для сміття на задньому ґанку їхнього будинку.
Про це повідомило видання Yahoo.
Подія розгорнулася в понеділок близько 13:00, коли Раппун звернулася до лікарні П’ємонт Мейкон через сильну кровотечу. За словами шерифу округу Бібб, жінка приховувала вагітність від партнера і не повідомила лікарям про пологи, які відбулися раніше того ж дня — близько 4:30 ранку.
Повернувшись додому за речами, чоловік почув дивні звуки зі сміттєвого мішка. Всередині він виявив дитину, загорнуту в рушники. Немовля терміново госпіталізували — його стан важкий, але стабільний.
Раппун заарештували після виписки. Їй інкримінують замах на вбивство, жорстоке поводження з дитиною та залишення в небезпеці.
Нагадаємо, на Закарпатті підліток загинув під потягом.