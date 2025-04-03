Знайшли немовля у смітнику: в США заарештували жінку

Затримана жінка / © Yahoo

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В США 22-річна Алайна Марі Раппун опинилася у в’язниці після того, як її хлопець виявив новонародженого хлопчика у мішку для сміття на задньому ґанку їхнього будинку.

Про це повідомило видання Yahoo.

Подія розгорнулася в понеділок близько 13:00, коли Раппун звернулася до лікарні П’ємонт Мейкон через сильну кровотечу. За словами шерифу округу Бібб, жінка приховувала вагітність від партнера і не повідомила лікарям про пологи, які відбулися раніше того ж дня — близько 4:30 ранку.

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Повернувшись додому за речами, чоловік почув дивні звуки зі сміттєвого мішка. Всередині він виявив дитину, загорнуту в рушники. Немовля терміново госпіталізували — його стан важкий, але стабільний.

Раппун заарештували після виписки. Їй інкримінують замах на вбивство, жорстоке поводження з дитиною та залишення в небезпеці.

Нагадаємо, на Закарпатті підліток загинув під потягом.