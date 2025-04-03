Иранские ракеты / © Associated Press

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Иранские военные призывают к превентивному удару по общей базе США и Великобритании в Индийском океане, где американцы разместили стратегические бомбардировщики. Тегеран хочет предотвратить использование этих самолетов против себя.

Об этом пишет Israel Hayom.

Старшие иранские командиры получили приказ готовиться к атаке на американско-британскую базу Диего-Гарсия, если угрозы со стороны президента США Дональда Трампа обострятся.

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«Старшим командирам было приказано атаковать базу, если угрозы Трампа станут серьезнее», — заявил иранский чиновник.

Дискуссии по этому острову активизировались после того, как американцы разместили на базе в Индийском океане свои бомбардировщики.

«Некоторые предлагают запустить ракеты в сторону острова не для поражения целей, а чтобы они упали в море — в качестве четкого сигнала американцам о серьезности наших намерений», — отметил иранский чиновник.

Это сообщение последовало за похожими угрозами, которые накануне публиковало издание The Telegraph. Иран предупреждал, что может атаковать американскую базу в Индийском океане, поскольку у него есть соответствующее вооружение.

«Не будет никакой разницы между американскими и британскими силами, если Иран испытает удар с любой базы в регионе или в пределах досягаемости иранских ракет. Когда придет время, не будет иметь значения, вы американский, британский или турецкий солдат — вы станете целью, если ваша база используется американцами», — заявил чиновник британскому изданию.

Что известно о военной базе США и Британии в Индийском океане

Стратегическая общая военная база США и Великобритании расположена на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, находящемся под британским контролем. Он расположен примерно в 3 800 км от Ирана. Это превышает оцениваемую дальность иранских баллистических ракет в 2000 км.

Когда-то эта база служила стартовой точкой для масштабных военных операций, в частности, во время войн в Афганистане (2001) и Ираке (2003).

В последние дни появились сообщения о значительном и необычном развертывании бомбардировщиков B-2 на острове. Обновленные спутниковые снимки показывают не менее пяти таких самолетов, прибывших с главной базы в штате Миссури.

Спутниковые снимки и данные открытых источников также свидетельствуют о повышенной активности дозаправочных и транспортных самолетов на авиабазах США в регионе. Эти авиасуда являются ключевыми в поддержке миссий бомбардировщиков.

Отмечается, что B-2 — самый современный бомбардировщик в арсенале США, известный своей исключительной малозаметностью. Его значение в иранском контексте растет из-за возможности нести 14-тонную бомбу Massive Ordnance Penetrator — «бункерный разрушитель», разработанный специально для ударов по укрепленным подземным объектам.

Напряженность растет: военные перемещения США

В то же время американская ударная группа авианосца USS Carl Vinson покинула остров Гуам и направляется на Ближний Восток. Она присоединится к авианосцу USS Harry Truman, который с 15 марта участвует в операциях против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Напомним, накануне Трамп пригрозил Ирану «бомбардировками, которых мир еще не видел», если Тегеран не согласится на ядерное соглашение.

На фоне обострения ситуации израильская газета Israel Hayom сообщила, что между США и Ираном состоялись косвенные переговоры по установлению рамок нового ядерного соглашения. По словам двух дипломатических источников, их цель — предотвратить удар США по Ирану и остановить его ядерные амбиции.