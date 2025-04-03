Іранські ракети / © Associated Press

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Іранські військові закликають до превентивного удару по спільній базі США та Великої Британії в Індійському океані, де американці розмістили стратегічні бомбардувальники. Тегеран хоче запобігти використанню цих літаків проти себе.

Про це пише Israel Hayom.

Старші іранські командири одержали наказ готуватися до атаки на американсько-британську базу Дієго-Гарсія, якщо погрози з боку президента США Дональда Трампа загостряться.

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«Старшим командирам було наказано атакувати базу, якщо погрози Трампа стануть серйознішими», — заявив іранський чиновник.

Дискусії щодо цього острова активізувалися після того, як американці розмістили на базі в Індійському океані свої бомбардувальники.

«Дехто пропонує запустити ракети в бік острова не для ураження цілей, а щоб вони впали в море — як чіткий сигнал американцям про серйозність наших намірів», — зазначив іранський посадовець.

Це повідомлення з’явилося услід за схожими погрозами, які напередодні публікувало видання The Telegraph. У них Іран попереджав, що може атакувати американську базу в Індійському океані, оскільки має відповідне озброєння.

«Не буде жодної різниці між американськими та британськими силами, якщо Іран зазнає удару з будь-якої бази в регіоні або в межах досяжності іранських ракет. Коли настане час, не матиме значення, чи ви американський, британський чи турецький солдат — ви станете ціллю, якщо ваша база використовується американцями», — заявив чиновник британському виданню.

Що відомо про військову базу США та Британії в Індійському океані

Стратегічна спільна військова база США та Великої Британії розташована на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, який перебуває під британським контролем. Він розташований приблизно за 3 800 км від Ірану. Це перевищує оцінювану дальність іранських балістичних ракет у 2000 км.

Колись ця база слугувала стартовою точкою для масштабних військових операцій, зокрема під час воєн в Афганістані (2001) та Іраку (2003).

Останніми днями з’явилися повідомлення про значне та незвичне розгортання бомбардувальників B-2 на острові. Оновлені супутникові знімки показують щонайменше п’ять таких літаків, які прибули з головної бази уштаті Міссурі.

Супутникові знімки та дані з відкритих джерел також свідчать про підвищену активність дозаправних і транспортних літаків на авіабазах США у регіоні. Ці авіасудна є ключовими у підтриманні місій бомбардувальників.

Зазначається, що B-2 — це найсучасніший бомбардувальник у арсеналі США, відомий своєю винятковою малопомітністю. Його значення в іранському контексті зростає через можливість нести 14-тонну бомбу Massive Ordnance Penetrator — «бункерний руйнівник», розроблений спеціально для ударів по укріплених підземних об’єктах.

Напруженість зростає: військові переміщення США

Водночас американська ударна група авіаносця USS Carl Vinson залишила острів Гуам і прямує на Близький Схід. Вона приєднається до авіаносця USS Harry Truman, який від 15 березня бере участь в операціях проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

Нагадаємо, напередодні Трамп пригрозив Ірану «бомбардуваннями, яких світ ще не бачив», якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду.

На тлі загострення ситуації ізраїльська газета Israel Hayom повідомила, що між США та Іраном відбулися непрямі переговори щодо встановлення рамок для нової ядерної угоди. За словами двох дипломатичних джерел, їхня мета — запобігти удару США по Ірану та зупинити його ядерні амбіції.