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- Війна
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Як відновити втрачений військовий квиток: інструкція від Мінʼюсту
Втрата або пошкодження військового квитка вважається адміністративним правопорушенням
Паперовий військовий квиток залишається обов’язковим для низки процедур — наприклад, без нього не можна оновити облікові дані чи знятися з військового обліку. Його втрата або пошкодження вважається адміністративним правопорушенням: згідно зі статтею 211 КУпАП це тягне за собою штраф від 510 до 850 гривень, а під час воєнного стану — до 1700 гривень.
Мін’юст оприлюднив алгоритм дій для тих, хто втратив військовий квиток.
Що робити призовникам, резервістам і військовозобов’язаним:
1. Подати заяву до керівника районного (міського) ТЦК та СП із поясненням обставин втрати.
2. Надати:
паспорт;
матове фото 3×4 см;
за наявності — пошкоджений документ або його залишки.
Рішення про повторну видачу ухвалює керівник ТЦК та СП.
Що робити військовослужбовцям:
1. Подати рапорт командиру з описом обставин втрати.
2. Дочекатися завершення службового розслідування.
3. Подати:
паспорт;
рапорт про втрату;
фото 3×4 см (матове, без куточка);
залишки документа (за наявності);
витяг з наказу про результати розслідування.
У які строки замінюють документ?
Новий військовий квиток мають видати протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в ТЦК та СП.
Мін’юст наголошує: своєчасне звернення й дотримання процедури дозволяє швидко відновити документ і уникнути юридичних наслідків.
Раніше ми розповідали, чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно.