Як відновити втрачений військовий квиток: інструкція від Мінʼюсту

Військовий квиток. / © ТСН.ua

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Паперовий військовий квиток залишається обов’язковим для низки процедур — наприклад, без нього не можна оновити облікові дані чи знятися з військового обліку. Його втрата або пошкодження вважається адміністративним правопорушенням: згідно зі статтею 211 КУпАП це тягне за собою штраф від 510 до 850 гривень, а під час воєнного стану — до 1700 гривень.

Мін’юст оприлюднив алгоритм дій для тих, хто втратив військовий квиток.

Що робити призовникам, резервістам і військовозобов’язаним:

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1. Подати заяву до керівника районного (міського) ТЦК та СП із поясненням обставин втрати.

2. Надати:

паспорт;

матове фото 3×4 см;

за наявності — пошкоджений документ або його залишки.

Рішення про повторну видачу ухвалює керівник ТЦК та СП.

Що робити військовослужбовцям:

1. Подати рапорт командиру з описом обставин втрати.

2. Дочекатися завершення службового розслідування.

3. Подати:

паспорт;

рапорт про втрату;

фото 3×4 см (матове, без куточка);

залишки документа (за наявності);

витяг з наказу про результати розслідування.

У які строки замінюють документ?

Новий військовий квиток мають видати протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в ТЦК та СП.

Мін’юст наголошує: своєчасне звернення й дотримання процедури дозволяє швидко відновити документ і уникнути юридичних наслідків.

Раніше ми розповідали, чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно.