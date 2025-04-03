ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Як відновити втрачений військовий квиток: інструкція від Мінʼюсту

Втрата або пошкодження військового квитка вважається адміністративним правопорушенням

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Як відновити втрачений військовий квиток: інструкція від Мінʼюсту

Військовий квиток. / © ТСН.ua

Паперовий військовий квиток залишається обов’язковим для низки процедур — наприклад, без нього не можна оновити облікові дані чи знятися з військового обліку. Його втрата або пошкодження вважається адміністративним правопорушенням: згідно зі статтею 211 КУпАП це тягне за собою штраф від 510 до 850 гривень, а під час воєнного стану — до 1700 гривень.

Мін’юст оприлюднив алгоритм дій для тих, хто втратив військовий квиток.

Що робити призовникам, резервістам і військовозобов’язаним:

1. Подати заяву до керівника районного (міського) ТЦК та СП із поясненням обставин втрати.

2. Надати:

  • паспорт;

  • матове фото 3×4 см;

  • за наявності — пошкоджений документ або його залишки.

Рішення про повторну видачу ухвалює керівник ТЦК та СП.

Що робити військовослужбовцям:

1. Подати рапорт командиру з описом обставин втрати.

2. Дочекатися завершення службового розслідування.

3. Подати:

  • паспорт;

  • рапорт про втрату;

  • фото 3×4 см (матове, без куточка);

  • залишки документа (за наявності);

  • витяг з наказу про результати розслідування.

У які строки замінюють документ?

Новий військовий квиток мають видати протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви в ТЦК та СП.

Мін’юст наголошує: своєчасне звернення й дотримання процедури дозволяє швидко відновити документ і уникнути юридичних наслідків.

Раніше ми розповідали, чи можна звільнитися зі служби, якщо мобілізували незаконно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie