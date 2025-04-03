Секс-скандал у США: вчителька зґвалтувала власного учня

Вчителька, яку звинувачують в сексуальному насильстві над 15-річним учнем / © TMZ

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Вчительку зі штату Іллінойс, шо в США, звинувачують в сексуальному насильстві над 15-річним учнем.

Про це пише TMZ.

Крістіна Формелла вперше зустрілася зі студентом у 2023 році, коли вона була його тренером з футболу на першому курсі середньої школи.

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За словами лікарів, Формелла почала займатися приватним репетиторством із передбачуваною жертвою після того, як той зламав ключицю.

А за словами прокурорів, Формелла потім дала йому свій номер, щоб вони могли грати у «8-Ball Pool» на своїх телефонах. Потім пара нібито обмінялися провокаційними текстовими повідомленнями, після чого відбулася зустріч по FaceTime між студентом та Формеллою.

Згідно з документами, у вчительки та її учня виникли почуття одне до одного у грудні 2023 року, коли вони зустрілися в класі школи перед початком занять. Прокурори кажуть, що Формела зачинила двері і почала цілувати жертву, яка, як повідомляється, пестила її, і вона зняла з нього одяг. Вони обидва нібито зняли з неї легінси, він одягнув презерватив і зайнявся сексом із Формеллою.

Йому було 15, а їй 28 років, твердять прокурори.

Пізніше обоє визнали один одному, що вчинили неправильно, і більше ніколи не займалися сексом, а востаннє розмовляли у лютому 2024 року.

Прокурори звинуватили Формелле у тяжкому кримінальному сексуальному насильстві. В даний час Формелла знаходиться в адміністративній відпустці зі школи.

Нагадаємо, у Тайланді наркозалежного батька звинуватили в тому, що він залишив свою двотижневу дитину в дикій природі, щоб помститися дружині, яка відмовила йому в сексі одразу після пологів.