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У М’янмі різко зросла кількість жертв землетрусу
Наразі тривають пошуки зниклих.
Кількість жертв потужного землетрусу в М’янмі зросла до 2 886 осіб. Наразі ще 373 людини вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомила китайська державна урядова агенція Xinhua.
Повідомляється, що 4 639 людей дістали поранення, а 373 особи вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, в М’янмі відбувся землетрус магнітудою 7,7. Він став найсильнішим у країні за понад століття, ситуація у постраждалих регіонах залишається критичною.