Анна Тринчер в новом клипе свела с ума сексапильного красавца

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

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Украинская певица Анна Тринчер выпустила новую песню, которая получила название "Зірочка палай”.

Долгое время исполнительница представляла лирические композиции. Но на этот раз поклонников Анны ждал драйвовый трек, который уже успел завируситься в соцсетях. “Зірочка палай” — это о весенней атмосфере. Исполнительница пыталась передать ощущение, когда становится теплее не только на улице, но и внутри, хочется двигаться, танцевать, ловить каждый момент. Но за ритмом и светом кроется важный месседж: не останавливайся только потому, что кто-то в тебя не поверил.

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

“Сколько талантливых людей этот мир не услышал, потому что кто-то у них усомнился. Этот трек обо всех тех моментах, когда ты хотела остановиться. Он — напоминание: твоей веры уже достаточно, чтобы зажигать. Не обращай внимания, пылай и лети вперед!” — комментирует певица.

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Артистка уже успела выпустить яркий клип на композицию. Режиссером новой видеоработы выступил креативный продюсер Герман Ненов. В клипе артистка предстает в ярких образах и сводит с ума сексапильного красавца.

Напомним, недавно с Анной Тринчер произошел конфуз. Исполнительница в дырявом платье вышла на сцену.