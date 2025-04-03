Росії потрібно воювати 9 років: Жданов шокував планами Путіна

Олег Жданов / © ТСН

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Перемир’я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців. Так вважають високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа, пише Reuters. Водночас війні не видно кінця. Україна продовжує повільно втрачати території. За березень росіяни окупували ще 133 квадратних кілометри.

Чого чекати далі: скільки ще територій здатна захопити Росія, чи є загроза для Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини та що Путін прагне встигнути до 9 травня на фронті — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Він каже, що не покладав би такі можливості на російську армію. Адже попри деякі успіхи на фронті, сьогодні в них теж є величезні проблеми. Водночас, на його думку, перемир’я з досягнути неможливо через фундаментальну протилежність позицій України та Росії.

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«Рябков (заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков — ред.) вчора нічого нового не сказав. Він просто повторив слова Путіна: це неможливо, поки не буде усунута першопричина цього конфлікту. А вона полягає в декількох вимогах. Перше — нейтральний статус України, обмеження армії і визнання територій російськими. Жодну з вимог ми виконати не можемо. Фізично не можемо, особливо визнання територій. Тут взагалі треба переписувати Конституцію. Так що, я не знаю, хто розраховував на припинення вогню». — каже Олег Жданов.

Війна може тривати роками

Сьогодні потрібно готуватися до тривалої війни замість сподівань на перемир’я, вважає експерт. У 2025 році, за його словами, найбільша активність бойових дій буде влітку. Адже це найбільш сприятливий період.

«Стосовно наступу, я не думаю, що Росія сьогодні зможе організувати нам величезний наступ з величезним проривом. У нас все ж таки на першу половину 2025-го року є чим воювати. А на другу половину, судячи з того, що Європа вже напланувала — вони вони повністю компенсують нам відсутність допомоги від США і в техніці, і в боєприпасах. Так що, я думаю, що нам теж буде чим воювати», — каже Олег Жданов.

Росія готує 300 тисяч військових для наступу

Він сумнівається щодо можливостей Росії для великого наступу. Противник, за словами Олега Жданова, здатен набрати 300 тисяч особового складу. Водночас озброїти цю армію — навряд чи.

«Так, в особовому складі вони можуть набрати 300 тисяч, як вони запланували: 160 призову, 150 резервістів, які зараз навчаються на полігоні. Ще зняти бронювання зі студентів і 100-200 тисяч мобілізувати. Так що вони до кінця року можуть поставити в стрій 300-350 тисяч особового складу. Це цілком імовірно. А от озброїти цю армію, крім екіпірування і стрілецької зброї чи легкого озброєння… Танків немає. Вони сьогодні формують мотострілецькі дивізії, в яких немає танкових полків. Є окремі танкові батальйони. Тобто тут величезне питання», — каже Олег Жданов.

Крім того, сьогодні сильно «просідає» російська артилерія, вважає експерт. Сили оборони України від літа минулого року змінили підхід до її знищення.

«Ми ставимо такі рекорди по її знищенню. Сьогодні наші дрони намагаються уражати суто ствол артилерійських систем. А справа в тому, що він не ремонтується, тільки під заміну. А заміняти стає все дедалі складніше і складніше. Вони мало випускають, а запаси закінчуються», — розповів Олег Жданов.

Де може наступати ворог

У квітні, на думку експерта, російська армія спробує активізуватися на Лиманському напрямку. У Торецьку ворог наразі не може продавити українську оборону.

«Там у нас кепські справи, але ми тримаємося. Вони зараз трошки мали успіх на Лимані. У них така методика, де є просування, там вони нарощують зусилля. Лиман — це північні ворота до Слов’янська, Краматорська. І вони будуть намагатися щось здобути до 9 травня. Путіну ж треба щось з трибуни на Червоній площі сказати. Якось підняти моральний дух для того, щоб потім в травні-червні почати літню компанію вже більш масштабно, вже на декількох, припустимо, оперативних напрямках для захоплення наших територій», — каже Олег Жданов.

За його словами, ситуація на фронті в другій половині 2025-го року буде залежати від наших партнерів. Якщо Україні будуть постачати достатню кількість касетних боєприпасів, то ми зможемо нівелювати перевагу Росії в особовому складі.

«Сьогодні в росіян бронетехніки не так багато, ми, в принципі, з нею можемо справитися. А от з особовим складом у нас проблеми, нас набагато менше, але залізо завжди перемагало м’ясо. І якщо буде „кассетка“ в ракетах, в коригованих бомбах, в артилерійських снарядах, плюс дрони осколкової дії, то ми можемо цю перевагу компенсувати», — вважає Олег Жданов.

Скільки територій ще може втратити Україна

Україна продовжує повільно втрачати території, однак російська армія витрачає для цього набагато більше зусиль, ніж раніше, каже експерт.

«Фактично в 12 разів Росія має збільшувати зусилля, в порівнянні принаймні з жовтнем, для того, щоб захопити один квадратний кілометр нашої території. Вони сьогодні навіть більше перейшли на піхотні штурми. Чому я й кажу, що залізо, касетні боєприпаси, могли би допомогти нам компенсувати перевагу в особовому складі. Нам це потрібно вже. Наші військові розповідають, що російські штурми з броньою можна вже рахувати на пальцях. А є окремі напрямки, де взагалі пішки ходять в атаки на наші позиції, уже навіть не їздять на буханках чи на багі. Не вистачає. 10 тисяч одиниць техніки — це просто катастрофічні цифри втрат з боку російської армії», — пояснює Олег Жданов.

Росії потрібно воювати 9 років

Аналітичний проєкт DeepState підрахував, що за березень російські війська окупували 133 квадратних кілометрів української території. Водночас це значно менше, ніж було у липні 2024 року — лютому 2025 року.

«Так, це дуже сумнівна цифра для нас, але це не катастрофічна цифра. Дуже непогано порахували наші західні партнери. Вони сказали, що якщо такими темпами російська армія буде просуватися, то для того, щоб щоб захопити всі чотири області, які вони вписали в свою конституцію —Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку, їм потрібно буде дев’ять років», — каже Олег Жданов.

За його словами, до 9 травня 2025 року, як би не хотів Путін, російська армія не зможе вийти на кордони ані Донецької, ані Луганської областей.

Раніше ми писали про те, що Жданов здивував, як можна закінчити війну в Україні. За його словами, це можна зробити за 24 години.