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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Українська делегація відвідає США: коли і навіщо

Очікується, що переговори відбудуться наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до підписання економічної угоди з Україною

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до підписання економічної угоди з Україною / © скриншот з відео

Українська делегація готується до візиту в США для переговорів щодо економічної угоди між двома країнами.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Вашингтон уже завершив підготовку документа, і тепер рішення за Києвом. «Угода готова з нашого боку», – заявив Бессент.

Водночас, він зазначив, що українська сторона залучила адвоката для роботи над документом.

«Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», – наголосив міністр.

Нагадаємо, за словами військового експерта, співголови ГІ «Права Справа» Дмитра Снєгирьова, Україні вигідно підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами.

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