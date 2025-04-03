Українська делегація відвідає США: коли і навіщо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до підписання економічної угоди з Україною / © скриншот з відео

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Українська делегація готується до візиту в США для переговорів щодо економічної угоди між двома країнами.

Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Вашингтон уже завершив підготовку документа, і тепер рішення за Києвом. «Угода готова з нашого боку», – заявив Бессент.

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Водночас, він зазначив, що українська сторона залучила адвоката для роботи над документом.

«Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», – наголосив міністр.

Нагадаємо, за словами військового експерта, співголови ГІ «Права Справа» Дмитра Снєгирьова, Україні вигідно підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами.