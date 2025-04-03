Коли Росія може напасти на ЄС: у блоці озвучили оцінку

Президент Росії Володимир Путін і війна проти НАТО / © ТСН.ua

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За даними розвідок, Росія у перспективі до п’яти років буде готовою напасти на одну чи кілька країн Євросоюзу. На сьогодні країна-агресорка виготовляє значно більше озброєння, ніж усі країни НАТО разом узяті.

Про це заявив єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс, представляючи «Білу книгу» ЄС «Готовність 2030», повідомляє Укрінформ.

Росія виготовляє озброєння і боєприпаси у значних масштабах. Протягом трьох місяців країна здатна виробляти більше зброї, ніж усі країни Альянсу протягом року.

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Кубілюс із посиланням на дані західних розвідок наголосив, що Москва «готова кинути виклик п’ятій статті договору про НАТО, і упродовж п’яти років або й менше Росія може захотіти і буде готовою атакувати одну чи кілька країн ЄС«.

Єврокомісар зазначив — щоби запобігти війні, «ми повинні досягти такого стану готовності, який стримає Путіна».

У цьому контексті посадовець нагадав, що два тижні тому Єврокомісія представила свої ініціативи про суттєве збільшення витрат на оборону у межах «Білої книги» «Готовність 2030».

Захищаючи Україну, Європа захищає себе

Кубілюс також акцентував, що «захищаючи Україну, Європа захищає тим самим себе». Єврокомісар повідомив, що після початку повномасштабної війни РФ проти України ЄС підтримав Київ лише військовою допомогою на 50 млрд євро.

«Це багато, але щорічно це менш як 0,1% нашого ВВП. Ми можемо і повинні зробити більше», — наголосив посадовець.

«Біла книга» надсилає дуже чіткий і сильний сигнал, що безпека України та безпека Євросоюзу — це одне й те саме. Оборона України є невід’ємною частиною оборони Європи, а європейська оборона є невід’ємною частиною оборони України», — додав Кубілюс.

За його словами, «Білій книзі» чітко вказано, що ЄС повинен посилити військову підтримку України. Необхідною є також інтеграція українського оборонного промислового комплексу ЄС. Єврокомісар пояснив, що це принесе користь європейській промисловості та державам-членам, адже Україна виробляє сучасну зброю за значно нижчими цінами, і в неї можна багато чому навчитися.

«Українська оборонна промисловість молода і динамічна, вона перевірена на полі бою. Україна є лідером в інноваціях, якщо йдеться про штучний інтелект та безпілотні системи», — додав Кубілюс.

Нагадаємо, раніше Bild із посиланням на німецьку розвідку повідомило, що російська влада, очевидно, готується до широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО. РФ може бути готовою до цього до кінця десятиліття — тобто вже за п’ять років.