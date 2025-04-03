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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Какая будет погода 4 апреля: прогноз синоптика

Будет достаточно теплый день, после которого ожидается похолодание.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода весной

Погода весной / © ТСН.ua

В пятницу, 4 апреля, украинцев порадует теплая погода. Максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +12+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах, +10+14 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, отмечает она, только в южной части задержатся облака и предполагается периодический дождь.

"Киевлянам завтра советую максимально побыть на воздухе - будет отличная солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов!", — отметила Диденко.

Напомним, в Украине в воскресенье, 6 апреля, возможен снег . Плюс сильный ветер.

Дата публикации
Количество просмотров
186
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