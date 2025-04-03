В Украине ощутимо похолодает: когда снизится температура и выпадет снег

Погодные условия испортятся / © pixabay.com

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Погода в Украине резко изменится.

Чего ждать украинцам в ближайшие дни, когда будет тепло, а когда снова будут не очень приятные сюрпризы — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Сегодня, 3 апреля, дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части, в Луганской, Донбассе, в Днепре с районами, в Черкасской, в Кропивницком с районами, в Закарпатье и в Карпатах.

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В течение 3 апреля в Украине предполагается +14+18 градусов, только в юго-западной части будет свежее +8+12 градусов. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный.

Но радоваться будем недолго, потому что в Украине снова начнется похолодание, возможны даже заморозки, снег и сильный ветер. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко. Впрочем, она отметила, что прогноз требует уточнения и детализации постепенно в ежедневных прогнозах.

В четверг и пятницу в столице ожидается отличная погода — будет тепло, сухо и даже с солнышком.

В субботу в Киеве температура воздуха резко снизится до +6+9 градусов, а по воскресеньям в столице есть вероятность снега и сильного ветра. Такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми недугами, будьте внимательнее к себе и особенно вашим старшим.