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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

В Україні відчутно похолодає: коли знизиться температура та випаде сніг

Температура повітря відчутно знизиться. Подекуди можливий мокрий сніг.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погодні умови зіпсуються

Погодні умови зіпсуються / © pixabay.com

Погода в Україні різко зміниться.

Чого очікувати українцям у найближчі дні, коли буде тепло, а коли знову будуть не дуже приємні «сюрпризи» — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Сьогодні, 3 квітня, дощі відійдуть південніше і опади найбільш ймовірні у південній частині, на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Черкащині, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах.

Протягом 3 квітня в Україні передбачається +14+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8+12 градусів. Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

Але радіти будемо недовго, бо надалі в Україні знову розпочнеться похолодання, можливі навіть заморозки, сніг та сильний вітер. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталя Діденко. Втім, вона зауважила, що прогноз потребує уточнення та деталізації — поступово в щоденних прогнозах.

У четвер та п’ятницю в столиці очікується чудова погода — буде тепло, сухо та навіть із сонечком.

У суботу в Києві температура повітря різко знизиться до +6+9 градусів, а в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
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