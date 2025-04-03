В Україні відчутно похолодає: коли знизиться температура та випаде сніг

Погодні умови зіпсуються / © pixabay.com

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Погода в Україні різко зміниться.

Чого очікувати українцям у найближчі дні, коли буде тепло, а коли знову будуть не дуже приємні «сюрпризи» — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Сьогодні, 3 квітня, дощі відійдуть південніше і опади найбільш ймовірні у південній частині, на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Черкащині, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах.

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Протягом 3 квітня в Україні передбачається +14+18 градусів, лише у південно-західній частині буде свіжіше, +8+12 градусів. Вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

Але радіти будемо недовго, бо надалі в Україні знову розпочнеться похолодання, можливі навіть заморозки, сніг та сильний вітер. Такий прогноз оприлюднила синоптикиня Наталя Діденко. Втім, вона зауважила, що прогноз потребує уточнення та деталізації — поступово в щоденних прогнозах.

У четвер та п’ятницю в столиці очікується чудова погода — буде тепло, сухо та навіть із сонечком.

У суботу в Києві температура повітря різко знизиться до +6+9 градусів, а в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру. Такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами, будьте уважнішими до себе та особливо ваших старших.