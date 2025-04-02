У Києві позеленіла ціла вулиця: що сталося

У Києві позеленіла ціла вулиця

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У Києві позеленіла ціла вулиця на столичному Сирці. Загадкова рідина зеленого кольору розтікається по дорозі разом з дощовою водою.

Фото ширяться у місцевих пабліках, зокрема в телеграм-каналі «Киевский движ».

Перехожі шоковані таким видовищем і лише припускають, щоб це могло бути.

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Раніше схожа зелена рідина потрапляла до річки Либідь. Тоді столичні чиновники розповідали, що це цілком безпечна рідина, яку використовують для промивання труб під час гідравлічних випробувань. Але зазвичай випробування тепломереж починають виконувати у травні.

Що розлилося цього разу на Сирці, не знають навіть у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

«Будемо брати проби води та передавати до лабораторії», — повідомили ТСН.ua у департаменті.

У «Київводоканалі» кажуть, що направляють на місце витоку бригаду для обстеження.

Нагадаємо, днями Київ огорнув щільний туман, що ускладнює рух транспорту. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

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