"Динамо" обіграло "Рух" і пройшло до півфіналу Кубка України (відео)

"Рух" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" обіграло львівський "Рух" у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол "біло-сині" забили на 43-й хвилині, коли Олександр Піхальонок отримав передачу від Едуардо Герреро і з меж штрафного точно пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Рух" – "Динамо"

Таким чином, "Динамо" стало третім півфіналістом Кубка України з футболу.

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Першою до 1/2 фіналу турніру пробилася "Буковина" з Чернівців, яка у чвертьфіналі здолала іншого представника Першої ліги – сумську "Вікторію".

До півфіналу Кубка України також вийшов "Шахтар". Донецький клуб в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією".

Останній півфіналіст Кубка України визначиться 2 квітня у матчі "Верес" – "Полісся".

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії – о 14:00.

Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.