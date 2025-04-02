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"Динамо" обіграло "Рух" і пройшло до півфіналу Кубка України (відео)
"Біло-сині" у чвертьфіналі здобули мінімальну перемогу над львівським клубом.
Київське "Динамо" обіграло львівський "Рух" у матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1.
Єдиний і переможний гол "біло-сині" забили на 43-й хвилині, коли Олександр Піхальонок отримав передачу від Едуардо Герреро і з меж штрафного точно пробив у дальній кут.
Огляд матчу "Рух" – "Динамо"
Таким чином, "Динамо" стало третім півфіналістом Кубка України з футболу.
Першою до 1/2 фіналу турніру пробилася "Буковина" з Чернівців, яка у чвертьфіналі здолала іншого представника Першої ліги – сумську "Вікторію".
До півфіналу Кубка України також вийшов "Шахтар". Донецький клуб в екстратаймах вирвав перемогу над "Олександрією".
Останній півфіналіст Кубка України визначиться 2 квітня у матчі "Верес" – "Полісся".
Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії – о 14:00.
Півфінали Кубка України відбудуться 23 квітня (базова дата). Фінал заплановано на 14 травня у Житомирі.
Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.
"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.