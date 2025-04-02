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"Динамо" обыграло "Рух" и прошло в полуфинал Кубка Украины (видео)
"Бело-синие" в четвертьфинале одержали минимальную победу над львовским клубом.
Киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух" в матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:1 .
Единственный и победный гол "бело-синие" забили на 43-й минуте, когда Александр Пихаленок получил передачу от Эдуардо Герреро и из пределов штрафной точно пробил в дальний угол.
Обзор матча "Рух" – "Динамо"
Таким образом, "Динамо" стало третьим полуфиналистом Кубка Украины по футболу.
Первой в 1/2 финала турнира пробилась "Буковина" из Черновцов, которая в четвертьфинале одолела другого представителя Первой лиги – сумскую "Викторию".
В полуфинал Кубка Украины также вышел "Шахтер". Донецкий клуб в экстра-таймах вырвал победу над "Александрией".
Последний полуфиналист Кубка Украины определится 2 апреля в матче "Верес" - "Полесье" .
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится в четверг, 3 апреля. Начало церемонии – в 14:00.
Полуфиналы Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире.
Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.