Готовится ли Офис президента к выборам: Подоляк объяснил

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк / © Getty Images

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В Украине пока не проводят ни какой организационной подготовки к выборам.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

Он напомнил, что существует четкая юридическая процедура подготовки и организации выборов, «от которой никто отказываться не будет». Подоляк считает, что нужно будет вносить изменения в избирательное законодательство, а это достаточно сложный процесс.

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«Первая – это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть, организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы, и ЦИК должен предложить изменения в законодательство как таковое», – говорит советник главы ОП.

Подляк заверил, что до прекращения огня и временного перемирия никто не будет отменять военное положение. Соответственно, никаких выборов не может быть.

«Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то «выборов», Россия для нас с вами совершенно уже окончательно не является субъектом, который может влиять на нашу внутреннюю политику», — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, нет возможности организовать избирательный процесс с точки зрения безопасности, потому что прекращение огня пока не работает. Россия каждый день или ночь наносит большое количество ударов.

Также советник Ермака обращает внимание на вопросы временно перемещенных лиц, как они будут голосовать на выборах.

«Нужно четко понять, как мы будем работать с большим количеством временно перемещенных лиц. А это совсем другая работа, совсем иного объема работа по фиксации списка избирателей и по фиксации территориальных избирательных округов и т.д. Ну, поэтому это достаточно сложные процессы, и они не решатся там, потому что Россия что-то хочет», — подытожил Подоляк.

Напомним, издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу , на которой поручил организовать выборы летом. В Офисе президента опровергли эту информацию.

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