Трамп уволил Илона Маска из Белого дома — Politico

Маск и Трамп — что стало известно о сотрудничестве / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уволил миллиардера Илона Маска из Белого дома. Глава Соединенных Штатов сказал своему ближайшему кругу, что Маск уйдет с должности главы Департамента эффективности правительства США ( DOGE ) в ближайшие недели.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, Трамп доволен работой Маска и его инициативами в DOGE, однако они вместе решили, что Маску пора вернуться в свой бизнес.

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Некоторые из американской администрации и союзники США вне Белого дома критикуют Маска из-за его спонтанности и говорят о нем, как о политической проблеме.

По словам одного из высокопоставленных должностных лиц администрации США, Маск, вероятно, останется советником в неформальном статусе и порой будет появляться в Белом доме.

Также говорят, что Маск не исчезнет из виду Трампа.

В Politico сообщили, что Маск уйдет с должности тогда, как истечет его срок пребывания в статусе «специального государственного служащего». Такой статус действует всего 130 дней. В случае миллиардера он закончится в конце мая - начале июня 2025 года.

Защитники Маска в администрации президента США считают, что сейчас — подходящий момент для перемен. Маск, как они считают, уже сделал все возможное, чтобы сократить расходы государственных агентств, и дальнейшее сокращение может помешать их работе.

Однако многие другие считают Маска неуправляемым и непредсказуемым игроком. Он плохо координировал свои действия с министрами и аппаратом Белого дома. Часто его неожиданные заявления в соцсети X — в частности, непроверенные планы радикального сокращения государственных органов — вызывали панику и путаницу в команде Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже говорил о вероятном увольнении Маска 24 марта во время заседания своего Кабинета министров. После этого он устроил брифинг.

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