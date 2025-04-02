Трамп звільнив Ілона Маска з Білого дому — Politico

Маск і Трамп — що стало відомо про співпрацю / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звільнив мільярдера Ілона Маска з Білого дому. Очільник Сполучених Штатів сказав своєму найближчому колу, що Маск піде з посади очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE) найближчими тижнями.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE, проте вони разом вирішили, що для Маска настав час повернутися до свого бізнесу.

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Дехто з американської адміністрації та союзники США поза Білим домом критикують Маска через його спонтанність і кажуть про нього, як про політичну проблему.

За словами одного з високопосадовців адміністрації США, Маск, ймовірно, залишиться радником у неформальному статусі й деколи з’являтиметься у Білому домі.

Також кажуть, що Маск не зникне з поля зору Трампа.

В Politico повідомили, що Маск піде з посади тоді, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця». Такий статус чинний лише 130 днів. У випадку мільярдера він закінчиться наприкінці травня — на початку червня 2025 року.

Захисники Маска в адміністрації президента США вважають, що зараз — слушний момент для змін. Маск, як вони вважають, уже зробив усе можливе, щоб скоротити витрати державних агентств, і подальше скорочення може зашкодити їхній роботі.

Однак багато інших вважають Маска некерованим і непередбачуваним гравцем. Він погано координував свої дії з міністрами та апаратом Білого дому. Часто його несподівані заяви у соцмережі X — зокрема, неперевірені плани щодо радикального скорочення державних органів — викликали паніку й плутанину в команді Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вже казав про ймовірне звільнення Маска 24 березня під час засідання свого Кабінету міністрів. Після цього він влаштував брифінг.

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