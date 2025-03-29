Ілон Маск заявив, що продав соцмережу X

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський бізнесмен Ілона Маск заявив, що він продав соцмережу X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

Про це інформує CNN.

В угоді вказується, що соцмережа перейшла під контроль нової компанії за у $33 млрд, що набагато менше, ніж він заплатив за неї у 2022 році.

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"Ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані. Сьогодні ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI із величезним охопленням X", — зазначив Маск.

Бізнесмен повідомив, чи будуть якісь зміни у роботі соцмережі, хоча відомо, що чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу. Він заявив, що вона обʼєднана платформа повинна забезпечити "розумніші та більш значущі враження".

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск назвав "єдине, що спрацює" для закінчення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що компанія Tesla Ілона Маска вирішила відкликати 46 096 одиниць автомобілів Cybertruck у США.