Tesla відкликає тисячі Cybertruck: що сталося

Небезпечний дефект може становити загрозу для інших учасників руху.

Компанія Tesla вирішила відкликати 46 096 одиниць автомобілів Cybertruck у США. Причиною є дефект зовнішньої панелі, яка може відірватися під час руху.

Про це повідомило видання Reuters.

В Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначили, що причина проблеми полягає у відшаруванні кантової рейки з нержавійної сталі. Від’єднана панель може становити загрозу для інших учасників руху, підвищуючи ризик аварії.

У компанії Tesla повідомили, що усі автомобілі з цією несправністю будуть безкоштовно відремонтовані в сервісних центрах. Це вже не перший випадок відкликання моделі Cybertruck від моменту старту її продажів минулого року. За даними BizzyCar, станом на початок 2024 року Tesla займає за 21% всіх відкликань автомобілів у США.

Нагадаємо, нещодавно Tesla Cybertruck загруз у кучугурі снігу в Канаді.

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