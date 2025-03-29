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- Укрaїнa
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Україна під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 29 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
БПЛА на Сумщині, курс — західний;
БПЛА на Київщині, курс — західний/південно-західний;
БПЛА на Харківщині, курс — південний;
БПЛА в північній частині Одещини, курс — північно-західний;
БПЛА в північній частині Вінниччини, курс — північно-західний;
БПЛА на Житомирщині, курс — західний;
Вінницька область — загроза застосування ударних БпЛА!
Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.
Ми раніше інформували, що в результаті атаки ворожих ударних безпілотників на місто Дніпро загинули чотири людини, ще 19 осіб отримали поранення.