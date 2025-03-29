Україна під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 29 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

Реклама

БПЛА на Сумщині, курс — західний;

БПЛА на Київщині, курс — західний/південно-західний;

БПЛА на Харківщині, курс — південний;

БПЛА в північній частині Одещини, курс — північно-західний;

БПЛА в північній частині Вінниччини, курс — північно-західний;

БПЛА на Житомирщині, курс — західний;

Вінницька область — загроза застосування ударних БпЛА!

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

Ми раніше інформували, що в результаті атаки ворожих ударних безпілотників на місто Дніпро загинули чотири людини, ще 19 осіб отримали поранення.