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- Украина
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Украина под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БПЛА в Сумской области, курс — западный;
БПЛА в Киевской области, курс — западный/юго-западный;
БПЛА в Харьковской области, курс — южный;
БПЛА в северной части Одесщины, курс – северо-западный;
БПЛА в северной части Винницкой области, курс - северо-западный;
БПЛА в Житомирской области, курс — западный;
Винницкая область - угроза применения ударных БПЛА!
Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .
Мы ранее информировали, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников на город Днепр погибли четыре человека, еще 19 получили ранения .