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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
720
Время на прочтение
1 мин

Украина под атакой вражеских БпЛА: куда направляются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 29 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БПЛА в Сумской области, курс — западный;

  • БПЛА в Киевской области, курс — западный/юго-западный;

  • БПЛА в Харьковской области, курс — южный;

  • БПЛА в северной части Одесщины, курс – северо-западный;

  • БПЛА в северной части Винницкой области, курс - северо-западный;

  • БПЛА в Житомирской области, курс — западный;

  • Винницкая область - угроза применения ударных БПЛА!

Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для атак по Украине .

Мы ранее информировали, что в результате атаки вражеских ударных беспилотников на город Днепр погибли четыре человека, еще 19 получили ранения .

Дата публикации
Количество просмотров
720
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