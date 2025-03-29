Атака БпЛА на Днепр: в ОВА сообщили о 4 погибших

Удар БпЛА по Днепру / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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В результате атаки вражеских ударных беспилотников на город Днепр погибли четыре человека, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Количество пострадавших людей увеличивается. На данный момент их 15. Из них трое — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Лысак сообщил, что всего враг направил на город более двух десятков беспилотников, большую часть которых сбили силы ПВО.

Позже глава Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших росло до 19 человек.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 28 марта, враг атаковал Днепр ударными дронами.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Днепр, получили ранения по меньшей мере шесть человек.