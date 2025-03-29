Атака БпЛА на Дніпро: в ОВА повідомили про 4 загиблих

Удар БпЛА по Дніпру / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Реклама

В результаті атаки ворожих ударних безпілотників на місто Дніпро загинули чотири людини, ще 19 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кількість людей, які постраждали, збільшується. На цей момент їх 15. З них троє – у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Реклама

Крім того, Лисак повідомив, що загалом ворог скерував на місто понад два десятки безпілотників, більшу частину яких збили сили ППО.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що кількість постраждалих росла до 19 осіб.

Раніше повідомлялося, що ввечері п’ятниці, 28 березня, ворог атакував Дніпро ударними дронами.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро, дістали поранення щонайменше шестеро людей.