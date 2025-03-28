У Дніпрі лунають вибухи: Росія атакує місто дронами

Росія атакує Дніпро дронами

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Ввечері п’ятниці, 28 березня, ворог атакував Дніпро ударними дронами. За попередньою інформацією, в місцях падіння БПЛА зайнялися пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

«Вибухи лунають у Дніпрі. Через атаку БпЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.

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Голова адміністрації закликав містян залишатись у безпечних місцях й не наражати на небезпеку себе та близьких.

Нагадаємо, в ЦПД вважають, що Росія наростить атаки «Шахедами» найближчим часом. Таким чином Путін хоче принизити Трампа та використовує для цього масовані атаки по Україні.