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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1431
Время на прочтение
1 мин

В Днепре раздаются взрывы: Россия атакует город дронами

Глава администрации призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Автор публикации
Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Атака дронов

Россия атакует Днепр дронами

Вечером пятницы, 28 марта, враг атаковал Днепр ударными дронами. По предварительной информации, в местах падения БПЛА загорелись пожары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

«Взрывы раздаются в Днепре. Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется», – говорится в сообщении.

Глава администрации призвал горожан оставаться в безопасных местах и не подвергать опасности себя и близких.

Напомним, в ЦПД считают, что Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшее время. Таким образом, Путин хочет унизить Трампа и использует для этого массированные атаки по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1431
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