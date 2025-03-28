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В Днепре раздаются взрывы: Россия атакует город дронами
Глава администрации призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Вечером пятницы, 28 марта, враг атаковал Днепр ударными дронами. По предварительной информации, в местах падения БПЛА загорелись пожары.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
«Взрывы раздаются в Днепре. Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется», – говорится в сообщении.
Глава администрации призвал горожан оставаться в безопасных местах и не подвергать опасности себя и близких.
Напомним, в ЦПД считают, что Россия нарастит атаки "Шахедами" в ближайшее время. Таким образом, Путин хочет унизить Трампа и использует для этого массированные атаки по Украине.